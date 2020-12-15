Kendisini çatıdan atmak isteyen şahsı polis ikna etti - Son Dakika

Kendisini çatıdan atmak isteyen şahsı polis ikna etti
15.12.2020 13:30
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 13 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 13 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Baattalgazi mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir binanın çatısında bir şahsın olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsın atlama ihtimaline karşı güvenlik önlemi alırken, polis ise şahsı ikna etmek için yanına çıktı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çatıdaki şahıs ikna edilerek aşağı indirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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