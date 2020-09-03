Kendisini darp eden 2 kişinin serbest kaldığını öğrenen kadın, koruma talebinde bulunacak - Son Dakika

İSTANBUL Bostancı'da taksi beklediği sırada tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğrayan Nagehan Bıyıklı, kendisine saldıranların serbest kalmasına tepki göstererek, kendisi ve ailesi için koruma talebinde bulunacağını söyledi.

İstanbul Bostancı'da 29 Ağustos gece saatlerinde taksi beklediği sırada iddiaya göre tanımadığı 2 kişinin önce sözlü tacizine uğrayan, daha sonra ise darp edilen Nagehan Bıyıklı, saldırganların salıverilmesine tepki gösterdi. Nagehan Bıyıklı, "Ben sadece adalet istiyorum, yerini bulana kadar da peşini bırakmayacağım" dedi. Saldırı sonrası Sakarya'daki ailesinin yanına sığınan ve ailesinin can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Bıyıklı, savcılığa giderek, koruma talebinde bulunacağını belirtti.