Kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi - Son Dakika

Kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi

6 saat önce

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Cihan A. (33), kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi, System.String[]

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Cihan A. (33), kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi'ndeki 15 katlı Fulya Apartmanı'nın 10'uncu katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir nakliye işi yapan Cihan A.'dan haber alamayan yakınları kaldığı eve gitti. Mutfakta Cihan A.'yı doğal gaz borusuna asılı halde bulan yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cihan A.'nın hayatını kaybettiği belirledi. Bekar olan Cihan A.'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Polis, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:00 Kaynak: DHA
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