Kendisini Doğalgaz Borusuna Astı

İZMİT'te, Şenel Ç. (45) evde kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

İZMİT'te, Şenel Ç. (45) evde kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.



Orhan Mahallesi İsmail Gaspıralı Caddesi'nde oturan Şenel Ç., eşi hastaneye gitmek için evden çıktıktan sonra iple kendisini doğalgaz borusuna astı. Öğleden sonra hastaneden dönen eşi, Şenel Ç.'yi asılı buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şenel Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Yapılan incelemenin ardından Şenel Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. - Kocaeli

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