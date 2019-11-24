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Kendisini dövdüğünü iddia ettiği adamı öldürdü

6 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, O.K. (14) adlı erkek çocuğu, kendisini dövdüğünü öne sürdüğü Ahmet Saral'a (57) minibüsteyken tabancayla ateş etti.

Kendisini dövdüğünü iddia ettiği adamı öldürdü, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, O.K. (14) adlı erkek çocuğu, kendisini dövdüğünü öne sürdüğü Ahmet Saral'a (57) minibüsteyken tabancayla ateş etti. Saral, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. O.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Dedesiyle yaşadığı öğrenilen O.K., iddiaya göre, Ahmet Saral'ın 35 AN 8071 plakalı minibüsün içinde oturduğunu gördü. Araca doğru ilerleyen O.K., Saral'a tabancayla ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Saral'ı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Saral, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Saral'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Olay sonrası kaçan O.K. ise polis ekiplerince üzerindeki tabancayla yakalanıp, gözaltına alındı. O.K.'nin, ilk ifadesinde, Ahmet Saral'ı bir süre önce kendisini dövdüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.


Ahmet Saral, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:39 Kaynak: DHA
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