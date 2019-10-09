Son Dakika Haberleri: Kendisini döven babasını bıçakladı, okul kıyafetiyle gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Kendisini döven babasını bıçakladı, okul kıyafetiyle gözaltına alındı

Kendisini döven babasını bıçakladı, okul kıyafetiyle gözaltına alındı

1 saat önce

Bursa'da babasından şiddet gördüğü iddia edilen 15 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı.

Kendisini döven babasını bıçakladı, okul kıyafetiyle gözaltına alındı, System.String[]

Bursa'da babasından şiddet gördüğü iddia edilen 15 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı. Babasını ve kardeşini kavga ederken gören abla kavgayı ayırmak isterken yaralandı. Babasını ve ablasını bıçaklayan çocuk okul kıyafetleri ile gözaltına alındı.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde okuldan gelen M.E.E. (15) ile babası Salim E. (45) tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından baba Salim E. oğlu M.E.E.'yi dövmeye başladı. Bunun üzerine mutfaktan bıçak alan M.E.E. babasını 5 yerinden bıçakladı. Babası ile kardeşinin kavga ettiğini gören abla Leyla E. kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralandı. Bıçakla hafif yaralanan abla durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba Salim E.'yi ve Leyla E.'yi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri M.E.E.'yi suç aleti ile birlikte odasında gözaltına alarak emniyete götürdü. Öte yandan hastaneye kaldırılan baba Salim E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuzeninin 18 yaşındaki kızını kaçıran 50 yaşındaki adam tutuklandı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerdeki baba, kızını camı kapatmadığı için darp etmiş Emine Bulut'un annesinin sözleri, salondakileri hüngür hüngür ağlattı 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu: Bizimkisi ilk görüşte aşk!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 23:39:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendisini döven babasını bıçakladı, okul kıyafetiyle gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]