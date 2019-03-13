Son Dakika Haberleri: Kendisini Döven Erkek Arkadaşından Kaçıp, Akaryakıt İstasyonuna Sığındı

Kendisini Döven Erkek Arkadaşından Kaçıp, Akaryakıt İstasyonuna Sığındı

7 dakika önce

ADANA'da Tülay K. (42), evine gitmesine izin vermeyen erkek arkadaşı tarafından dövüldü.

Kendisini Döven Erkek Arkadaşından Kaçıp, Akaryakıt İstasyonuna Sığındı, System.String[]
ADANA'da Tülay K. (42), evine gitmesine izin vermeyen erkek arkadaşı tarafından dövüldü. Kaçıp, yakındaki bir akaryakıt istasyonuna sığınan Tülay K. hastaneye kaldırılırken, erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. Tülay K., ismi henüz öğrenilemeyen erkek arkadaşına gitti. Tülay K., bir süre sonra kendi evine dönmek isteyince, erkek arkadaşı izin vermedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında erkek arkadaşı, Tülay K.'yı dövdü. Yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine darbeler alan Tülay K., kaçarak Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna sığındı. Tülay K., buradaki çalışanlar tarafından çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye  alındı.

Polis, Tülay K.'yi döven erkek arkadaşını gözaltına aldı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:01 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel
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