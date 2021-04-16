DARBETMEYE KALKIŞAN AKRABASINI ÖLDÜREN KADIN ADLİYEDE - Son Dakika

Afyonakarahisar'da, çalıştığı çiftlik evine gelerek, kendisini darbetmeye kalkışan akrabası M.A.'yı (33) tüfekle 4 el ateş ederek öldüren N.A. (31) adlı kadın ile çiftliğin sahibi A.T., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Ataköy Mahallesi Ataköy Küme Evleri'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. M.A., uzaktan akrabası olan N.A. adlı kadının çoban olarak çalıştığı çiftliğe geldi. M.A., iddiaya göre N.A.'dan kendisine hayvan vermesini istedi. M.A., isteğini yerine getirmeyen N.A.'yı darbetmeye kalkıştı. Bu sırada çobanlık yaparken taşıdığı tüfeği alan N.A., akrabasına 4 el ateş açtı.

Sırtına saçmalar isabet eden M.A. yere yığılırken, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla AFSÜ Hastanesi'ne götürülen M.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan N.A. polis tarafından aynı mahallenin Çoban Kuyu mevkisinde olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Olayın görgü tanığı olan çiftlik sahibi A.T. de gözaltına alındı. N.A. ilk ifadesinde eşi ile M.A. arasında daha önce kız alıp verme meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğunu söyledi. Çiftliğe gelen M.A.'nın kendisinden hayvan istediğini, buna karşı çıkması üzerine darbetmeye kalkışınca heybesinde bulunan tüfekle ateş açtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan N.A. ve A.T., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.