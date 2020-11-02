Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı - Son Dakika

Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı

02.11.2020 08:33
Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı, System.String[]

ELAZIĞ'da 1'i engelli, 3 çocuk babası Mehmet Güleç (61), kendi tasarladığı aletlerle engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapıyor.

ELAZIĞ'da 1'i engelli, 3 çocuk babası Mehmet Güleç (61), kendi tasarladığı aletlerle engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Başkanı da olan Güleç, kişiye özel tasarladığı 30'un üzerinde aletin ardından son olarak tansiyon hastası ve omurilik felçlisi Oğul Yıldırım (49) için alet tasarladı.

Elazığ'da 40 yıldır oto tamirciliği yaparak, geçimini sağlayan 1'i engelli 3 çocuk babası Mehmet Güleç, kendisini engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı. Aynı zamanda 8 yıldır ZİÇEV başkanlığını yürüten Güleç, bugüne kadar engelli bireyler için özel olarak tasarladığı 30'un üzerinde alet yaptı. Son olarak tansiyon hastası ve omurilik felçli Oğul Yıldırım için kolları sıvayan Güleç, akülü ve elektrikli motorlarla çalışan bir mekanizma tasarladı. Bu cihaz, kişiyi ayakta tutmasının yanı sıra hastanın tansiyonunun normalleşmesine, vücut direncinin artmasına ve vücutta yara çıkmasının engellenmesi hedefleniyor.

KİŞİNİN ENGELİNE GÖRE TASARIMKişinin engeline göre projeler geliştirip, ürün tasarladığını belirten Güleç, omurilik felçlisi Oğul Yıldırım için yaptığı cihazı anlatarak, "Akülü ve elektrikli motorlarla çalışıyor. Amacı kan dolaşımını hızlandırmak, vücuttaki direnci artırmak ve çıkan yaraları engellemek için biraz olsun insanı havada tutmak. Ben yıllardır engellilerle ilgili çalışma içerisindeyim. Elazığ'da da ZİÇEV başkanıyım. Engelli çocuğum da var. Hayatımızı onların hayatını nasıl kolaylaştıracağımıza adadık ve bu konuda başarılı da olduk. Kişiye özel ürünler yapıyoruz. İnsanlarımız gelip, dertlerini, isteklerini anlatıyor. Biz de onlara göre tasarlayarak, fikir alışverişi yapıp, özgün bir üretim ortaya çıkarıyoruz. Bu cihazın kullanımı için ikinci bir kişi olmasını istemedik. İkinci kişiyi ortadan kaldırmak için elektrikli ve kumandalı yaptık. İstediği gibi kendisini kucağın içerisinde ayağa kaldıracak, kendine göre hareketlerini yapıp, tekerlekli sandalyeye binecek. Engelli araçlarının motorlarıyla bunu yaptık. Maliyeti ise şu an için 2 bin ile 2 bin 500 TL civarında" dedi.'30 YIL SONRA İLK DEFA AYAĞA KALKACAĞIM'

30 yıldır omurilik felçlisi olan Oğul Yıldırım ise mekanizmayı Güleç'e tarif ettiğini anlatarak, "Ustamız, söylediğimiz şeylerin aynısını yaptı. 30 yıl sonra ilk defa ayağa kalkacağım. İnşallah başarabilirim. Bacaklarımda erime oldu. Akım gelmesi ve kilo almak için bu cihazı kullanacağım" diye konuştu.


Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı
Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı
Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı
Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı
Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı
Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı
Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı
Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı
Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı
Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı

Mehmet Güleç, Engelli, Elazığ, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kendisini, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya adadı - Son Dakika


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