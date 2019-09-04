Son Dakika Haberleri: Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitleyip dehşet saçtı
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Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitleyip dehşet saçtı

2 saat önce

Adana'da annesi ve teyzesinin ikamet ettiği evin kendisine verilmesini isteyen Şayıp Ş. isteği kabul edilmeyince kendini, eski eşini ve oğlunu eve kilitleyip iki katlı binayı ateşe verdi.

Kendisini, eski eşini ve oğlunu eve kilitleyip dehşet saçtı, System.String[]

Adana'da annesi ve teyzesinin ikamet ettiği evin kendisine verilmesini isteyen Şayıp Ş. isteği kabul edilmeyince kendini, eski eşini ve oğlunu eve kilitleyip iki katlı binayı ateşe verdi.

Olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi 26022 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayrıldığı eşi Ülkü E. ve oğlu Cihan Cabbar Ş. ile birlikte, annesi ve teyzesinin ikamet ettiği iki katlı binaya gelen Şayıp Ş. evin kendisine verilmesini istedi. Yeniden bir araya gelmek istediği öne sürülen çift, iddiaya göre aynı evin alt katında oturan Şayıp Ş.'nin teyzesi Nazlı A.'nın evi boşaltmasını istedi. Nazlı A.'nın evden çıkmak istememesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Yakınları tarafından bu isteğin reddedilmesi üzerine sinirlenen Şayıp Ş. kendini, eski eşini ve oğlunu eve kilitleyip evi ateşe verdi. Kadın ve çocuk olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerince evin arka penceresinden kurtarıldı.

Evden çıkmamak için direnen Şayıp Ş. bulunduğu evin balkonundan başka bir evin damına atladı. Atladığı evin damında bir süre bekleyen Şayıp Ş. daha sonra tekrar yaktığı eve girdi. Evden zorla çıkarılan Şayıp Ş., eski eşi ve oğlu 5 Ocak Polis Merkezine götürüldü. Ev itfaiye ekiplerince söndürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Seyhan, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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