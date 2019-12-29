Kendisini eve kilitleyerek zarar veren kişiyi polis ikna etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisini eve kilitleyerek zarar veren kişiyi polis ikna etti - Son Dakika

Kendisini eve kilitleyerek zarar veren kişiyi polis ikna etti

6 saat önce

Antalya'da kendisini eve kilitleyerek zarar veren kişi, polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da kendisini eve kilitleyerek zarar veren kişi, polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Merkez Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 47. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında ev arkadaşıyla yaşayan Yakup A, henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşıyla tartıştı.

Arkadaşı tarafından evi terk etmesi istenen Yakup A, yalnız kaldığı anda sinir krizi geçirerek kendisini eve kilitledi.

Yakup A'nın evdeki eşya ve kendisine zarar vermeye başlaması üzerine sesleri duyan komşuları, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekibi, ikna etmeye çalıştığı Yakup A'nın kapıyı açmaması üzerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinden destek istedi.

İtfaiye ekiplerince dairenin kapısının açılmasının ardından polis tarafından ikna edilen Yakup A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kendisini eve kilitleyerek zarar veren kişiyi polis ikna etti

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:49 Kaynak: AA
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