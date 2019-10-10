Son Dakika Haberleri: Kendisini 'Evliya' olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 15 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Kendisini 'Evliya' olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 15 gözaltı

Kendisini 'Evliya' olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 15 gözaltı

1 saat önce

Kocaeli'de vatandaşların dini duygularını kullanarak sadaka adı altında ev, arsa, paralarını alan 'Rafet Efendi' kod adlı çete lideri ve 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kendisini 'Evliya' olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 15 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de vatandaşların dini duygularını kullanarak sadaka adı altında ev, arsa, paralarını alan 'Rafet Efendi' kod adlı çete lideri ve 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de kendisini 'Evliya', 'Mümin' olarak tanıtıp Allah ile direkt görüştüğünü iddia ederek vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, ziynet eşyası alan ve 'Rafet Efendi' kod adı ile tanınan Ş.Ö. ve çete üyelerinin yakalanması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.


Vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandıran şahısların, çok miktarda ev, arsa, araç, para topladıkları tespit edilen Ş.Ö. ve çete üyelerinin yakalanması için 8 Eylül Salı günü operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda çete lideri Ş.Ö. ve R.M., Y.D., Y.S., E.Ş., A.Y., E.Ş., T.B.S., Y.Y., S.S., M.Y., M.Ö., B.Ş., M.G. ve B.Ş. olmak üzere toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok miktarda para ve döküman ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.


Şahısların emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenilirken, Ş.Ö. isimli şahısın kendisi ile görüşmek isteyen mağdurlardan 'yüz görümü' adı altında 500 TL para aldığı ve vatandaşlara ev, araba, yazlık ve ziynet eşyaları gibi mallarını da karşılığında cennet vaat ettiği iddia edildi. Ayrıca Ş.Ö.'nün cennet vaat ettiği mağdurlara namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
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