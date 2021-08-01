Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldırdı! Hırsızın ilk cezasını mahalleli verdi - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli mahallesinde edinilen bilgiye göre bir eve giren hırsızı, o sırada evde bulunan küçük kız çocuğu fark etti.

SANDALYE İLE SALDIRDI

Kız çocuğu bağırmaya başlayınca sandalye ile kız çocuğuna saldıran hırsız, hemen geldiği yerden hızlıca kaçtı. Mahalleli sesleri duyunca hemen hırsızın peşinden gitti. Mahalleli tarafından kovalanan hırsız, kısa sürede yakalandı.

SOKAKTA DÖVDÜLER

Öfkeli vatandaşlar, şahsı dövdü. Olay yerine gelen ekipler, hırsızı mahallelinin şiddetinden kurtararak polis merkezine götürdü. Hırsızlık şüphelisi şahsın evden ziynet eşya ve yüzük çaldığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.