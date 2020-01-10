'Kendisini genç bir erkek olarak tanıtan kadın, onlarca kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu' - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya 'Kendisini genç bir erkek olarak tanıtan kadın, onlarca kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu' - Son Dakika Dünya

'Kendisini genç bir erkek olarak tanıtan kadın, onlarca kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu'

6 saat önce

İngiltere'de sosyal medyada kendisini 16 yaşında bir erkek olarak tanıtan Gemma Watts'ın onlarca kız çocuğuna cinsel saldırı ya da tacizde bulunduğu tahmin ediliyor.

'Kendisini genç bir erkek olarak tanıtan kadın, onlarca kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu', System.String[]

İngiltere'de polis sosyal medyada kendisini 16 yaşında bir erkek olarak tanıtan Gemma Watts adlı kadının, bu yolla iletişime geçtiği onlarca kız çocuğuna cinsel saldırı ya da tacizde bulunduğunu tahmin ediyor.

Çıkarıldığı mahkemede 4 çocuğa yönelik 7 ayrı suçlamayı kabul eden Watts'a hapis cezası verilmesi bekleniyor.

Londra'nın Enfield bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Watts, sosyal medyada kendisini 16 yaşındaki Jake Waton adlı bir genç olarak tanıtıyor, bu yolla tanıştığı kız çocuklarıyla çıplak fotoğraf alışverişi yapıyor, sonra buluşmalar ayarlıyordu.

Polis, Watts'ın bu yolla cinsel saldırıda bulunduğu kişilerin sayısının 50'yi bulduğunu tahmin ediyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada Watts'ın Snapchat ve Instagram'da Jake adına açtığı hesapları üzerinden 14-16 yaşları arasında kızlarla ilişki kurmaya çalıştığını açıkladı.





Watts bunu yaparken, bu yaş grubunun kullandığı argoyu ve jargonu kullanıyor, kızlara övgü dolu mesajlar yolluyor ve buluşmadan önce karşılıklı çıplak fotoğraf alışverişi yapmaya çalışıyordu.

Kendisini 16 yaşında bir erkek gibi gösterebilmek için saçını toplayıp beyzbol şapkası takıyor, kapişonlu üst ve eşofman giyiyordu.

Polis yetkilileri, mağdur edilenlerin tümünün Watts'ın yarattığı imaja tamamen inandıklarını ve Watts'ın yetişkin bir kadın olduğunu polis açıklayana kadar anlamadıklarını söylüyorlar.

Watts rolünde o kadar ustalaşmış ki, "Jake" kimliğiyle kızlardan bazılarının aileleriyle de tanışmış.





İlk kuşkulanan bir doktor olmuş. Doktor, genç bir hastasının, kendinden büyük bir erkekle ilişkisi olduğunu anlatması üzerine, 2018 yılının Mart ayında polisi uyarmış.

Temmuz ayında polisin ulaştığı Watts, ilk etapta üç kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı suçlamalarını kabul etmiş.

Soruşturma sürerken serbest bırakılan Watts, bu kez Ekim ayında trende bir başka kız çocuğuyla polise yakalanmış.

2019 yılının Kasım ayında Winchester Kraliyet Mahkemesi'ne çıkarılan Watts yaşları 14-16 arasında değişen 4 kız çocuğuna yönelik 7 suçlamayı kabul etti ve verilecek cezayı bekliyor.

İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:00 
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