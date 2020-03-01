Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisini 'göçmen kaçakçısı' olarak tanıtan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Edirne'de bir kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne'de bir kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan K'yi Enez ilçesinde gözaltına aldı.

Özcan K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Verdiği röportajda kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtmıştı

Özcan K. paylaşılan bir videosunda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı.

Videoda 6 yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan K. 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti.

" Avrupa'nın yarısını ben kaçak gönderdim" diyen Özcan K. göçmenleri kişi başı 500 - 600 dolar karşılığında Avrupa'ya geçirdiğini anlatmıştı.

Kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Avrupa, Enez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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