Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisini 'göçmen kaçakçısı' olarak tanıtan kişi tutuklandı - Son Dakika

Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi tutuklandı

6 saat önce

Edirne'de sosyal medyada paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtan kişi, tutuklandı.

Kendisini

Edirne'de sosyal medyada paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtan kişi, tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan K'yi, Enez ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtmıştı

Özcan K, paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı. Videoda 6 yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan K, 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti.

" Avrupa'nın yarısını ben kaçak gönderdim" şeklinde ifadeler kullanan Özcan K. göçmenleri kişi başı 500-600 dolar karşılığında Avrupa'ya geçirdiğini söylemişti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Enez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:00 Kaynak: AA
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