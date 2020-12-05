Kendisini gözaltına almaya gelen polisi şehit eden katil Isparta'da defnedildi - Son Dakika

Kendisini gözaltına almaya gelen polisi şehit eden katil Isparta'da defnedildi

KAHRAMANMARAŞ'ta 1 polisi yaralayıp, 1 polisi de şehit eden Muhammet Karataş'ın (22) cenazesi, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde toprağa verildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta 1 polisi yaralayıp, 1 polisi de şehit eden Muhammet Karataş'ın (22) cenazesi, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde toprağa verildi. Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş, Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda yaralanan 2 polisten Barış Göl, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olayın ardından kaçan ve Şazibey Mahallesi'ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, kendisini fark eden esnafın ihbarı ile gelen polis ekiplerinden kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, vurularak yakalandı. Yaralanan saldırgan, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Muhammet Karataş'ın cansız bedeni, babası İsmail Karataş tarafından minibüsle Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine getirilerek, morga konuldu. Muhammet Karataş'ın cenazesi sabah erken saatlerde Örenköy köyünde toprağa verildi.



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