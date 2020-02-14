Kendisini hatırlamasa da 70 yıllık eşine ilk günkü kadar aşık - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kendisini hatırlamasa da 70 yıllık eşine ilk günkü kadar aşık - Son Dakika

Kendisini hatırlamasa da 70 yıllık eşine ilk günkü kadar aşık

6 saat önce

Yozgat'ta yaşayan 86 yaşındaki Çelebi Sağlam, rahatsızlığı nedeniyle 6 yıldır zaman zaman kendisini hatırlamayan ve yürüme sıkıntı yaşayan 70 yıllık eşine büyük bir aşkla bakıyor.

Kendisini hatırlamasa da 70 yıllık eşine ilk günkü kadar aşık, System.String[]

Yozgat'ta yaşayan 86 yaşındaki Çelebi Sağlam, rahatsızlığı nedeniyle 6 yıldır zaman zaman kendisini hatırlamayan ve yürüme sıkıntı yaşayan 70 yıllık eşine büyük bir aşkla bakıyor.


Çelebi Sağlam, beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle unutkanlık problemi yaşayan eşi Fatma Sağlam'ın (84) yanından hiç ayrılmıyor.


Dizindeki rahatsızlık sebebiyle yürüme güçlüğü çeken eşinin bütün işlerini yapan Çelebi Sağlam, hayat arkadaşının hem eli hem ayağı oluyor.

Ev işlerinin hepsini kendisi yapan Sağlam, eşinin yemeğini yedirip çamaşırını yıkarken, bütün ihtiyaçlarını da karşılamak için çaba gösteriyor.

Eşini çok sevdiğini belirten Çelebi Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1950 yılında evlendiklerini, 5 çocukları bulunduğu anlattı.

Çocuklarının Yozgat dışında yaşadığını, 6 yıl önce hastalanan eşini doktora götürdüğünü aktaran Sağlam, "Eşimin beyninde hastalık tespit edildi. Unutkanlık başladı, bazen ne yaptığını bilmiyor. Dizlerinde de kireçlenme olduğu için yürüyemiyor. Onun bütün işlerini ben yapıyorum." dedi.

"Yeniden dünyaya gelsem yine de eşimi seçerdim"


Eşinin yanından bir an olsun ayrılmadığını belirten Sağlam, şunları kaydetti:


"Ben dışarı çıkınca evde yalnız kalıyor, üzülüyor, bazen de bağırıyor, bu nedenle yanından hiç ayrılmıyorum. 70 yıllık evliyiz onu çok seviyorum. Zaman zaman beni hatırlamadığı oluyor ama ben eşimin başının, dizinin ağrıdığını biliyorum. Ölüp yeniden dünyaya gelsem yine de eşimi seçerdim."


Sağlam, eşinin işlerini severek yaptığını dile getirerek, "Yemeğimiz belediye tarafından karşılanıyor. Ben de gelen yemeği ısıtıp eşime yediriyorum, çayını demliyorum. Sobayı yakıyorum. Evin bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum. Gece kalkıp eşimi kontrol ediyorum, su isteyince su veriyorum." şeklinde konuştu.

Yozgat, Çelebi, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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