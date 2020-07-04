Kendisini 'hayali' bir şeyhin temsilcisi olarak tanıtıp, 17 milyon lira dolandırdı - Son Dakika

Kendisini 'hayali' bir şeyhin temsilcisi olarak tanıtıp, 17 milyon lira dolandırdı

ELAZIĞ'da, kendisini, Mısır'da yaşadığını iddia ettiği hayali şeyh 'Muhammed Mustafa'nın 'yeryüzündeki' temsilcisi olarak tanıtan Oğuzhan Karahanlı, kardeşiyle birlikte iş insanı Zülküf Altıntaş'tan 13 milyon, 6 iş insanından da 4 milyon olmak üzere toplam 17 milyon lira dolandırdı.

ELAZIĞ'da, kendisini, Mısır'da yaşadığını iddia ettiği hayali şeyh 'Muhammed Mustafa'nın 'yeryüzündeki' temsilcisi olarak tanıtan Oğuzhan Karahanlı, kardeşiyle birlikte iş insanı Zülküf Altıntaş'tan 13 milyon, 6 iş insanından da 4 milyon olmak üzere toplam 17 milyon lira dolandırdı. İki kardeş ile kendilerine yardım eden baba ve abla hakkında, 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Elazığlı iş insanı Zülküf Altıntaş, önceki yıl, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, Oğuzhan Karahanlı tarafından dini inançları ile duygularının suistimal edilerek dolandırıldığını bildirdi. Suç duyurusu üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, başlatılan soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde, polis ekipleri, Karahanlı'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Elazığ ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Oğuzhan Karahanlı (41) ile babası Ahmet Günel (66) ve ablası Filiz Günel (48) yakalanarak, gözaltın alındı. Kardeşi Tarık Karahanlı halen aranırken sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Oğuzhan Karahanlı tutuklandı, baba Ahmet Günel ve abla Filiz Günel ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Henry Onyekuru, resmen Galatasaray'dan ayrıldı
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Karahanlı'nın dolandırıcılık olayını nasıl gerçekleştirdiği ayrıntılarıyla anlatıldı. İddiaya göre; Karahanlı irtibata geçtiği kişilere, hayali olarak yarattığı ve dünyada yaşayan 7 büyük İslam aliminden biri olduğunu iddia ettiği Siirt Tillolu şeyh Muhammed Mustafa isimli şeyhin müritleri olduklarını, şeyhin, CIA tarafından öldürülmek istendiği için sürekli gizlendiğini, kendisiyle asla tanışılmayacağını, şeyhin yeryüzündeki manevi temsilcisinin ise kendisi olduğunu anlattı. Bu yalanlarla yardım talep etti. Yapılacak yardımla da şeyhin, Mısır'da 700 yetime baktığı, yetimlerin gıda, giysi ve bakımlarını karşıladığını söyledi. Böylelikle milyonlarca lira para topladı.

Oğuzhan Karahanlı ile diğer şüphelilerin banka hesaplarındaki yüksek artışın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla tespit edildiği kaydedilen iddianamede, Oğuzhan Karahanlı'nın 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu da ifade edildi.

İddianamede 2 kardeş ile babaları ve ablaları hakkında 30 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası istendi.

Müvekkili Zülküf Altıntaş'ın dini duygularının kötüye kullanılarak dolandırıldığını söyleyen avukat Naz Bayram, "Kendisini hayali şeyhin Türkiye'deki manevi konsey temsilcisi olarak tanıtan şüpheli, müvekkilin manevi duygularıyla profesyonelce oynamış ve 700 yetim için barınma, giysi ve gıda yardımı talep etmiş. Müvekkilim 2010-2015 tarihleri arasında bu yetimlerin bakımlarının yapıldığını düşünmüş ve yardımlarını esirgememiş. Fakat şüphelilerin artan maddi durumları müvekkilin gözünden kaçmamış, olayı yakın merceğe almış. Araştırma sonucunda aynı gerekçeyle 6 kişiden de para toplandığı bilgisine ulaşmıştır. Olayın savcılığa iletilmesinin ardından savcılık MASAK raporuyla para transferleri çözümlenmiş ve şüpheliler teknik takibe alınmıştır" dedi.

'KENDİNİ DÜNYANIN EN ZEKİ 50 İNSANINDAN BİRİ OLDUĞUNU ANLATMIŞ'

Şüpheli Oğuzhan Karahanlı'nın kendisini dünyanın en zeki 50 insanından biri olarak tanıttığını söyleyen avukat Bayram, "Emniyet güçleri ile Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başarılı takip ve operasyonlarıyla şüpheli tutuklandı fakat bir şüpheli firari durumda. Şüpheli Oğuzhan Karahanlı, Akçakiraz Beldesi Belediye Başkanı Sabahattin Kaya'nın yanına giderek TÜBİTAK'ta çalıştığını, dünyanın en zeki 50 insanından birisi olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü'nde yer aldığını belirtiyor. Bu şekilde belediye başkanını dolandırmak istiyor fakat belediye başkanı bu tuzağa düşmüyor" diye konuştu.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Mustafa, Altıntaş, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:29 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini 'hayali' bir şeyhin temsilcisi olarak tanıtıp, 17 milyon lira dolandırdı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:29 Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:07 Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 13:28 Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:20 Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 20:58 250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak 19:53 Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Henry Onyekuru, resmen Galatasaray'dan ayrıldı
19:01
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Barcelona, Griezmann'a karşılık Juventus'tan Douglas Costa ve Adrien Rabiot'yu talep etti
17:30
Ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
17:28
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
16:46
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 19:15:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kendisini 'hayali' bir şeyhin temsilcisi olarak tanıtıp, 17 milyon lira dolandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]