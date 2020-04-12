Kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp, mahallelinin bakkal borcunu ödedi - Son Dakika

AMASYA'da kendisini 'Hızır' olarak tanıtan ve kimliğinin ortaya çıkmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, kentte girdiği 2 bakkaldaki veresiye defterinde yer alan 12 bin 600 liralık borçları ödedi, ihtiyacı olan ailelere de 60 koli gıda yardımında bulundu.

Kentte, merkeze bağlı Şehirüstü Mahallesi Halkalı Sokak'ta dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgeye giden ve kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp, kimliğinin ortaya çıkmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, mahalle halkının 2 bakkala olan tüm veresiye borçlarını ödeyip, kapatmak istedi. Şehirüstü Mahalle Muhtarı Yasin Kantarcı ve bakkal sahipleri ile defterdeki borçları hesaplayan hayırsever, 12 bin 600 liralık borç için ödeme yaptı. Aynı hayırsever, ihtiyacı olan ailelere de 60 koli gıda yardımında bulunarak, mahalleden ayrıldı. Mahalle Muhtarı Kantarcı, daha sonra megafonla mahalle halkına 'tüm borçlarınız bir hayırsever tarafından ödendi', anonsu yaparak bakkal borçlarının ödendiğini duyurdu. Muhtar Kantarcı, ayrıca mahallenin girişine, 2 bakkala olan borçların tümünün kapatıldığına dair uyarı afişi de astırdı. Bunun üzerine mahalle halkı, balkonlarından alkışta bulundu.

'TÜM BORÇLARI KAPATTI'

Bakkal sahibi İsmail Öksüz, hayırseverin veresiye defterindeki tüm borçlar için ödeme yaptığını anlatarak, "Muhtarımız buraya gelerek yardımsever bir vatandaşımızın veresiye defterini kapatmak istediğini söyledi. Kendisi ile beraber oturup hesapladık, daha sonra hayırsever vatandaşımız ile gelip bütün borçları ödeyerek veresiye defterlerini alıp gittiler. Vatandaşı tanımıyoruz, sorduğumuzda kendisine 'Hızır' dememizin yeterli olacağını söyledi" dedi.

Mahallenin diğer bakkalı işleten Fadime Aşçı ise, "Hızır olarak isminin bilinmesini istemediği gizemli yardımsever Şehirüstü Mahalle muhtarımız ile birlikte önceki gün öğleden sonra gelerek, veresiye defterimizde bulunan mahalle sakinlerinin tüm borçlarını ödedi. Siz kimsiniz diye sorduğumuzda bana 'Hızır' deyin yeterli kafi ifadesini kullandı" diye konuştu.

'HIZIR GİBİ YETİŞTİ'

Şehirüstü Mahalle Muhtarı Yasin Kantarcı da, hayırsevere kişiye teşekkür ederek "Muhtarlığımıza bir vatandaşımız geldi. Ben mahallelinin bakkallara olan borçlarını ödemek istiyorum. Aynı zamanda mahallenize gıda yardımı yapacağını belirtti. Bununla alakalı ben direkt bakkalımızın yanına geldim. Veresiye defterlerinde bulunan toplam borçları hesapladık. Birinde 8 bin 900 lira, diğer bakkalda ise 3 bin 700 lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira olan bütün borçları nakit ödeyerek, veresiye defterlerini satın aldı. Biz ismini sorduğumuzda ise sadece 'Hızır' dememizin yeterli olacağını söyledi. Ayrıca hayırsever vatandaşımızı mahallemize 60 koli gıda yardımında da bulundu. Hızır gibi yetişti, kendisine mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.