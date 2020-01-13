Kendisini İçişleri Bakanlığında müdür olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisini İçişleri Bakanlığında müdür olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

Kendisini İçişleri Bakanlığında müdür olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

22 dakika önce

Bursa'da bekçi olmak isteyen bir kişinin parasını, kendisini İçişleri Bakanlığında müdür olarak tanıtarak dolandıran şüpheli tutuklandı.

Bursa'da bekçi olmak isteyen bir kişinin parasını, kendisini İçişleri Bakanlığında müdür olarak tanıtarak dolandıran şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'da pazarcılık yapan A.A. meslektaşı M.D. aracılığıyla kendisini İçişleri Bakanlığında müdür olarak tanıtan F.Ş. ile tanıştı.

Bekçi olmak isteyen A.A, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da tanıdığını ve yardımcı olabileceğini söyleyen F.Ş'ye 5 bin 725 lira verdi.

Kısa süre sonra durumdan şüphelenen A.A. Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne giderek F.Ş'den şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili çalışma sonucu İstanbul'da ikamet eden F.Ş. yakalandı.

İfadesinde iddiaları reddeden F.Ş. sosyal medya hesabındaki devlet büyükleriyle olan paylaşımlarından dolayı insanların bu şekilde kanıya varmış olabileceklerini belirtti.

F.Ş, şüpheli M.D. vasıtasıyla tanıdığını söylediği A.A'nın bekçilik sınavına girmek istediğini ancak boyunun kısa olması nedeniyle giremediğini öğrenince, İstanbul'da bulunan bir hastaneden gerekli raporu aldırabileceğini söylediğini, müşteki şahsın gönderdiği 5 bin 725 lirayı da kendisinin talep etmediğini, müştekinin hediye olarak gönderdiğini iddia etti.

Daha önce aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ve hakkında adli işlem yaptığı tespit edilen F.Ş. tutuklandı.

Kendisini İçişleri Bakanlığında müdür olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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