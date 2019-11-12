Son Dakika Haberleri: Kendisini iple ağaca astı
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Kendisini iple ağaca astı

7 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta bir süre önce eşinden boşanan Murat N. (45), kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi.

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KAHRAMANMARAŞ'ta bir süre önce eşinden boşanan Murat N. (45), kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi.

Dün gece Erkenez Mahallesi'ndeki boş arazide ağaca asılı kişiyi görenler polisi aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ağaçta asılı olan kişinin Murat N. olduğunu belirledi. Murat N.'nin otomobiliyle boş araziye geldiği, ardından da kendisini iple ağaca astığı saptandı. Bir süre önce eşinden boşandığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Murat N.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Soruşturma başlatıldı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:52 Kaynak: DHA
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