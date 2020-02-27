Kendisini iş yerinde tavana iple astı - Son Dakika
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Kendisini iş yerinde tavana iple astı

6 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen marangoz, evli ve 1 çocuk babası Vedat A. (29), kendisini iş yerinde tavana iple asarak yaşamına son verdi.

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İZMİR'in Dikili ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen marangoz, evli ve 1 çocuk babası Vedat A. (29), kendisini iş yerinde tavana iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, öğlen saatlerinde kırsal Kıratlı Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen evli ve 1 çocuk babası Vedat A. (29), çalıştığı marangoz atölyesinde kendisini tavana iple astı. Bir süre haber alamayan yakınları atölyeye gittiğinde, Vedat A.'yı ipte asılı halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Vedat A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vedat A.'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:34 Kaynak: DHA
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