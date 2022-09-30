Kendisini İstanbul'a götürmeyen babasına kızıp cip çaldı; 14 gün sonra yakalandı - Son Dakika
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Kendisini İstanbul'a götürmeyen babasına kızıp cip çaldı; 14 gün sonra yakalandı

30.09.2022 21:37
Kendisini İstanbul'a götürmeyen babasına kızıp cip çaldı; 14 gün sonra yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kendisini İstanbul'a götürmeyen babasına sinirlenen Z.A. (15), site bahçesinde park halinde olan lüks cipi çalarak kaçtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kendisini İstanbul'a götürmeyen babasına sinirlenen Z.A. (15), site bahçesinde park halinde olan lüks cipi çalarak kaçtı. Z.A., 127 güvenlik kamerasının görüntüsü izlenerek 14 gün süren takiple yakalandı.

Olay, 16 Eylül'de Süleymaniye Mahallesi Akgül Sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. Site bahçesinde park halinde olan Semih K.'ya ait 16 ACH 278 plakalı model cip, üzerinde unutulan anahtarla çalıştırıp, çalındı. Cipini bıraktığı yerde bulamayan Semih K., polis merkezine giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, cipin İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hasarlı kazaya karıştığını, yol kenarında terk edildiğini belirledi. Cipi Bursa'dan çalıp, kaza sonrası Ataşehir'de yol kenarında terk ederek İnegöl'e otobüsle dönen şüphelinin kimliği, polis ekiplerinin 14 gün boyunca 127 güvenlik kamerasını saniye saniye izlemesiyle tespit edildi.

BABASINA KIZIP CİPİ ÇALMIŞ

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürülen Z.A., buradaki ifadesinde suçunu itiraf ederken, babasının, kendisini İstanbul'a götürmediğini, bu nedenle sinirlenip cipi çaldığını söyledi. Z.A. ifadesinin devamında, İstanbul'a gitmek için cipi çaldığını, kaza yaptıktan sonra ise korktuğu için aracı terk edip, otobüsle İnegöl'e döndüğünü belirtti. Z.A., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, serbest bırakıldı. Cip ise sahibine teslim edildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İstanbul, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendisini İstanbul'a götürmeyen babasına kızıp cip çaldı; 14 gün sonra yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendisini İstanbul'a götürmeyen babasına kızıp cip çaldı; 14 gün sonra yakalandı - Son Dakika
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