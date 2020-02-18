Kendisini işten çıkaran amirinin evini kurşunlayan zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisini işten çıkaran amirinin evini kurşunlayan zanlı yakalandı - Son Dakika

Kendisini işten çıkaran amirinin evini kurşunlayan zanlı yakalandı

6 saat önce

İZMİT'te, kendisini işten çıkaran amirinin evine tabancayla ateş açan S.E.T. ile ona yardım eden 2 arkadaşı, polis tarafından yakalandı.

Kendisini işten çıkaran amirinin evini kurşunlayan zanlı yakalandı, System.String[]

İZMİT'te, kendisini işten çıkaran amirinin evine tabancayla ateş açan S.E.T. ile ona yardım eden 2 arkadaşı, polis tarafından yakalandı. Silahlı saldırı, mobese kameralarına yansıdı.

Olay, 17 Şubat günü saat 03.00 sıralarında Alikayha Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen 3 kişi, M.A. ve H.A. çiftinin oturduğu daireye tabancayla 4 el ateş edip kaçtı. Çiftin ihbarı üzerine adrese, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Mobese kameralarına saniye saniye yansıyan saldırı olayını gerçekleştirenlerin S.E.T., F.Y. ve H.E.Ç. olduğunu belirledi. 3 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden S.E.T.'nin ifadesinde, M.A.'nın çalıştığı fabrikada amiri olduğunu ve kendisini işten çıkardığı için evini arkadaşlarıyla birlikte kurşunladığını itiraf ettiği belirtildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:05 Kaynak: DHA
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