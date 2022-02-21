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Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı - Son Dakika

Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı

21.02.2022 19:06
Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı

Kastamonu'da kendisini jandarma olarak tanıtarak bir kadının bileziklerini ve parasını çalan kişiyi jandarma ekipleri ayak izlerinden yakaladı.

Kastamonu'da kendisini jandarma olarak tanıtarak bir kadının bileziklerini ve parasını çalan kişiyi jandarma ekipleri ayak izlerinden yakaladı.

Taşköprü ilçesinin Yuvuçkuyucağı köyünde yaşayan 81 yaşındaki S.K'nin evine gelen M.I. kendisini jandarma personeli olarak tanıttı. Yaşlı kadının 2 bileziğini ve 8 bin 500 lirasını alan şüpheli daha sonra evi terk etti.

Dolandırıldığını anlayan S.K. 112 ihbar hattını arayarak ekiplerden yardım istedi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri yaptıkları araştırma sonucu şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce yolcu otobüsüyle Kastamonu otogarına geldiğini tespit etti. Yolculuk için farklı bir isim kullanan şüphelinin isminin M.I. olduğu belirlendi.

Şüphelinin olayın ardından ayak izlerinden kaçış güzergahını tespit eden ekipler, 8 asayiş, 2 komando, 2 trafik, 2 JASAT, 1 istihbarat timi ile aramaya koyuldu. Aramaya iz takip ve arama kurtarma köpeği ile drone ekibi de katıldı.

Yaklaşık 32 saat süren arama soncunda şüpheli M.I. olayı gerçekleştiği köye 4 kilometre mesafede yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 bilezik ile 8 bin 500 lira para ve otobüs bileti ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.I. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Altın ve paralar ise sahibine teslim edildi.

Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı
Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı

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Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı 32 saat boyunca ormanlık alanda kaçan şüpheli altınlarla karavanda yakalandı 32 saat boyunca ormanlık alanda kaçan şüpheli altınlarla karavanda yakalandı JASAT ekipleri suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüyor JASAT ekipleri suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüyor

Kastamonu, Jandarma, JASAT, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, ayak izinden yakalandı - Son Dakika
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