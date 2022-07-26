Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

26.07.2022 14:45
Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Kastamonu'da kendisini jandarma olarak tanıtıp "altınlardan parmak izi alacağız" diyerek bir kadını dolandıran kişi tutuklandı.

Kastamonu'da kendisini jandarma olarak tanıtıp "altınlardan parmak izi alacağız" diyerek bir kadını dolandıran kişi tutuklandı.

Taşköprü ilçesi Obrucak köyünde ikamet eden S.A'nın (45), ev telefonunu arayan kişi kendisini jandarma personeli olarak tanıttı.

S.A'ya adli olaya karıştığını söyleyen kişi, karakoldan bir jandarma personelinin eve gelmesi gerektiğini belirtti.

Olayın gizli kalması için bu durumdan kimseye bahsetmemesi gerektiğini söyleyen şüpheli, daha sonra S.A'nın evine gitti.

Şüpheli, ziynet eşyalarından parmak izi alacağını belirterek S.A'dan evdeki tüm altınları getirmesini istedi.

S.A'nın getirdiği bilezik, bileklik, küpe, 2 yüzük ve altın zinciri alan şüpheli evden uzaklaştı.

Daha sonra eve gelen eşine durumu anlatan S.A. dolandırıldığını anladı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbarda bulunan S.A. yardım istedi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelinin kimliğini S.T. olduğunu ve Mersin'den geldiğini belirledi.

S.T'yi Mersin'e kaçmaya çalıştığı sırada yakalayan jandarma ekipleri, yaptıkları aramada altınları da ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Altınlar ise sahibine teslim edildi.

Olayın ardından gazetecilere açıklama yapan S.A, ev telefonunu bir kişinin aradığını söyledi.

Arayan kişinin kendisini komutan olarak tanıttığını söyleyen S.A, "Senin kimlik bilgilerinle girmiş bir olay var, resmin var bizde' dediler. 'Ben kimliğimi kimseye vermedim, bir yerde bırakmadım' dedim. 'Birikmiş paranız var mı? diye sordu. 'Yok' dedim. 'Paramız yok, sadece kolumda bir bilekliğim ile bir bileziğim var' dedim. 'Eve bir şahıs gelecek, o senin altınlarını alacak alıp bize getirecek, biz de savcılığa gideceğiz, savcılığa gidince de o altınları karşılaştıracağız' dedi. Sonra adam geldi eve, ben de kolumdan altınları çıkardım. Çünkü korktum. Altını vermek zorunda kaldım." diye konuştu.

Daha sonra dolandırıldığını anladığını ifade eden S.A. jandarmanın altınları bulduğu için çok mutlu olduğunu kaydederek teşekkür etti.

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'Parmak izi alacağız' diyerek altınlarını dolandırdı, kaçmaya çalışırken yakalandı 'Parmak izi alacağız' diyerek altınlarını dolandırdı, kaçmaya çalışırken yakalandı
Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı - Son Dakika
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