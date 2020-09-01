Kendisini jandarma ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar baba ve oğlunu 34 bin dolar dolardı - Son Dakika

Kendisini jandarma ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar baba ve oğlunu 34 bin dolar dolardı

Kendisini jandarma ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar baba ve oğlunu 34 bin dolar dolardı Dolandırıcıların kurduğu tezgahı savcılığa gidince anladı Muş'ta kendisini jandarma ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, irtibata geçtikleri 65 yaşındaki Halit Sönmez ve oğlunu 34 bin...

Kendisini jandarma ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar baba ve oğlunu 34 bin dolar dolardı

Dolandırıcıların kurduğu tezgahı savcılığa gidince anladı

MUŞ - Muş'ta kendisini jandarma ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, irtibata geçtikleri 65 yaşındaki Halit Sönmez ve oğlunu 34 bin dolar (250 bin TL) dolandırdı.

Merkeze bağlı Gümüşali köyünde ikamet eden Halit Sönmez, kendisini jandarma ve savcı olarak tanıtan şebekeye 250 bin TL kaptırdığını iddia etti. Dolandırıcılar tarafından jandarma sıfatıyla aranan Sönmez'e kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği ve bankada bulunan parasının sahte kimlik yoluyla çekileceği anlatıldı.

Halit Sönmez'i ikna edemeyen dolandırıcılar, oğlu Erhan Sönmez ile iletişim kurarak 'babasının kimlik bilgilerinin çalındığını ve kendisinin savcılıkta olduğunu' ifade ettiler. Babasının gözaltına alındığı yalanına inanan Erhan Sönmez, babasına jandarmanın köyde olduğunu, parayı kendisine verilen hesaba yatırmasını istedi.

Dolandırıcılara aldanan baba-oğul, şebeke tarafından verilen hesap numarasına 34 bin doları havale yaptı. Parayı transfer etmesinin ardından elindeki dekontla Muş Cumhuriyet Savcılığına giden Sönmez, dolandırıldığını orada anladı.

Olayın ardından suç duyurusunda bulunan Sönmez, şüphelilerden bazılarının İstanbul'da gözaltına alındığını ve 2 kişinin de firar olduğunu öğrendi.

Olayı gazetecilere anlatan mağdur Halit Sönmez, kendisine 11.00 sıralarında bir telefon geldiğini ve ilk önce kendilerini jandarma olarak tanıttıklarını söyledi. Adına sahte bir kimlik çıkarıldığı ve parasının bankadan çekileceği yalanı anlatılan Halit Sönmez, "Bana, 'seni cumhuriyet başsavcılığına bağlıyoruz' dediler. Birisi kendisini cumhuriyet başsavcısı olarak tanıttı. Bilgilerimin çalındığını söylediler. Adımı, soyadımı ve para miktarımı aldılar. Her şeyimi benden iyi biliyorlardı. Sanki benim bütün bilgilerim onların elindeydi. Benden savcılığa gelmemi istediler. Ben savcılığın oraya gittim. Daha sonra bana 'dön bankanın oraya git' dediler. Bende bankanın oraya gittim ve polis ekiplerini gördüm. Meğer polis ekipleri maske denetimi yapıyormuş. Bende inandım ve polislerin dolandırıcıların peşinde olduğunu düşündüm. Sonra beni tekrar aradılar ve jandarmayı köye gönderdiklerini söylediler. 'Senin oğlun jandarmaya sert çıkıyor ve ikna olmuyor' ifadesinde bulundular. Beni oğlumla görüştürdüler. Oğlumda bana jandarmanın köye geldiğini anlattı. Bende inandım. Demek ki oğlumu da diğer taraftan dolandırmışlar, inandırmışlar. Sonradan bana bankada şu kadar paramın olduğunu söylediler. 'Senin herhangi bir şubeden paranı çekecekler, çalacaklar' dediler. Paramın miktarını detaylı olarak bana söylediler. Beni de ikna ettiler ve bana verilen hesap numarasına 34 bin dolar parayı aktardım. Sonra bana 'dekontlarını al savcılığa gel' dediler. Savcılığa gittim savcıyı sordum ve öyle bir savcının olmadığını söylediler. Sonradan dolandırıldığımı anladım" dedi.

Dolandırıcıların mağdur ettiği bir diğer isim olan Halit Sönmez'in oğlu Erhan Sönmez ise birilerinin önce babasını daha sonra da kendisini arayarak dolandırdıklarını ifade etti. Babasının dolandırıcıların eline düştüğü yalanı anlatılan Sönmez, "Babam, dolandırıcılara benim telefon numaramı vermiş. Astsubay olarak kendilerini bana tanıtıp beni aradılar. 'senin baban şu an savcılıkta, babanı tutuklayacağız. Sen babana jandarmanın buraya geldiğini anlat ve baban ikna olsun' dediler. Bu şekilde babamı ikna ettiler ve 34 bin dolar paramıza el koydular" diye konuştu.

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım bekliyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım beklediğini belirten Erhan Sönmez, "Lütfen bizim paramızı onlardan alsınlar. Şu an şüpheliler serbest dolaşıyor. Şüphelilerden biri suçlamayı ağabeyine atıyor ve ağabeyi şu anda firarda" ifadelerini kullandı.

Kendisini jandarma ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar baba ve oğlunu 34 bin dolar dolardı

Jandarma, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kendisini jandarma ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar baba ve oğlunu 34 bin dolar dolardı - Son Dakika

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