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Kendisini kargo görevlisi olarak tanıttı, evine girdiği kadını darp ederek soymaya çalıştı - Son Dakika

Kendisini kargo görevlisi olarak tanıttı, evine girdiği kadını darp ederek soymaya çalıştı

25.12.2021 15:22
Kendisini kargo görevlisi olarak tanıttı, evine girdiği kadını darp ederek soymaya çalıştı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kendisini kargo firması çalışanı olarak tanıtarak girdiği evde, soymaya çalıştığı kadını darp eden şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kendisini kargo firması çalışanı olarak tanıtarak girdiği evde, soymaya çalıştığı kadını darp eden şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayabükü köyünde R.K., kar maskesi takarak A.C. isimli kadının evine gitti. Evin zilini çalan R.K., kendisini kargo firması çalışanı olarak tanıttı. Bunun üzerine kapıyı açan A.C.'nin evine zorla giren şahıs, kadını darp etti. R.K., ardından evdeki tüm parayı getirmesini isteyerek tabancayla havaya ateş etti. Para vermemesi üzerine A.C.'yi darbeden R.K., olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İlk olarak bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen JASAT ekipleri, tespit ettikleri aracı takibe aldı. Ardından şüpheli R.K.'nin ikameti ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli R.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kendisini kargo görevlisi olarak tanıttı, evine girdiği kadını darp ederek soymaya çalıştı
Kendisini kargo görevlisi olarak tanıttı, evine girdiği kadını darp ederek soymaya çalıştı
Kendisini kargo görevlisi olarak tanıttı, evine girdiği kadını darp ederek soymaya çalıştı

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Kastamonu, Jandarma, Silah, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini kargo görevlisi olarak tanıttı, evine girdiği kadını darp ederek soymaya çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisini kargo görevlisi olarak tanıttı, evine girdiği kadını darp ederek soymaya çalıştı - Son Dakika
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