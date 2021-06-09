Üye Girişi
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI - Son Dakika

ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI

09.06.2021 12:52

ADANA'da telefonla aradığı Adil Kubilay B.'yi (20) kendisini 'Komiser Ömer' olarak tanıtıp 150 bin lira dolandıran Nedim Ç. (31) ile ona yardım ettiği öne sürülen 5 kişi yakalandı.

ADANA'da telefonla aradığı Adil Kubilay B.'yi (20) kendisini 'Komiser Ömer' olarak tanıtıp 150 bin lira dolandıran Nedim Ç. (31) ile ona yardım ettiği öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesinde varlıklı bir ailenin oğlu olan Adil Kubilay B.'yi ev telefonundan arayıp, kendisini komiser Ömer olarak tanıtan kişi, FETÖ üyeleri, hesabınızdaki paraya el koyup, yurt dışına kaçmak istiyor. Şu anda gizli bir operasyon yürütüyoruz. Hesabınızı boşalttığını onların fark etmemesi gerekiyor. O yüzden paranızı, size vereceğimiz IBAN adresine transfer edin. Bu şekilde onları tuzağa düşüreceğiz dedi.

Korkuya kapılan Adil Kubilay B., karşısındakinin polis olduğuna inandı. Dolandırıcılar, Adil Kubilay B. ile 'gizli numara' üzerinden yeniden bağlantıya geçip, telefon üzerinden yönlendirerek internet bankacılığıyla hesabındaki 180 bin liranın, 150 bin lirasını Nedim Ç.'nin hesabına aktardı.

ALTIN VE DÖVİZLERİN FOTOĞRAFINI İSTEDİ

Dolandırıcılar, hesapta kalan 30 bin lirayı da Bedrettin C.'ye ait hesaba aktarmasını istedi, ancak Adil Kubilay B., günlük hesap limitini doldurduğu için bunu gerçekleştiremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıcılar, Adil Kubilay B.'ye, evde altın ya da döviz olup olmadığını sordu. Adil Kubilay B.'nin 'Evet, var' sözleri üzerine, bunların fotoğrafını çekip, kendilerine göndermesini istedi. Durumdan şüphelenen Adil Kubilay B., bu isteği geri çevirdi.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA POLİSE GİTTİ

Para transferinden bir gün sonra Adil Kubilay B., durumu akrabalarına anlattı. Akrabalarının dolandırıldığını söylemesi üzerine Adil Kubilay B., polise başvurdu. Adil Kubilay B., kendisiyle hala iletişimde olan dolandırıcıların yakalanması için polisle iş birliği yaptı. Adil Kubilay B.'nin ses tonundan şüphelenen dolandırıcılar, durumu fark edip telefonu kapattı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hesap sahiplerinin peşine düşen polis, olaydan bir hafta önce Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çiftlik evinde çalışmaya giden ve Adil Kubilay B.'nin hesabına gönderdiği parayı çekip şebekenin elebaşının gönderdiği hesaplara yönlendiren Nedim Ç. ile beraberindeki Kadir O. (24), Sefer D. (25) ve Bedrettin C.'yi (28) Adana'nın Ceyhan ilçesine giderken yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda ekipler, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen Musa K. (28) ve Hüseyin T.'yi (35) de gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Paranın izi takip edilirken, suçlamaları reddeden şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Nedim Ç., Kadir O., Sefer D. ve Bedrettin C. tutuklandı, Musa K. ve Hüseyin T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şebekenin elebaşının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI

Komiser, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak 15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı 15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var 14:58 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum 14:51 Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar 14:40 Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 14:26 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!
Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor 13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı 13:37 Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı

Son Dakika Haberleri
15:27 Yabancı kuralının değişmesini istemeyen Kulüpler Birliği, TFF'ye yazı yazdı
15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak
15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü
15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
15:05 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider
14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
Kulüpler Birliği yabancı kuralının değişmemesi için TFF'ye yazı yazdı Kulüpler Birliği yabancı kuralının değişmemesi için TFF'ye yazı yazdı         
15:21
Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü         
15:14
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar         
14:38
Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor         
14:07
Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor         
13:51
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak         
12:06
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 15:30:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement