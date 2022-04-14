Kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı - Son Dakika
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Kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı

14.04.2022 20:16

Kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişi, kendisini kovalayan 3 şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişi, kendisini kovalayan 3 şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti üzerinde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.G.kendisini kovalayan 3 şahıstan kaçarak, tekel bayiye sığındı. Tekel bayinin sahibi, şahısları engellemeye çalışsa da, Ş.G, grubun içerisinde yer alan E.D.tarafından bıçaklandı. 3 şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ş.G., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı
Kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı
Kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisini kovalayan 3 kişi tarafından bıçaklandı - Son Dakika
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