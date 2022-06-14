Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı...O anlar kamerada

14.06.2022 09:47
Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı...O anlar kamerada

Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı.

Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı...O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kendisini kovalayan servis aracından kaçan çocuk, aniden yola fırlaması sonucu panelvan aracın altında kalarak yaralandı, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1328. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocukların birbirlerine attıkları erik, yoldan geçen işçi servisine denk geldi. Buna sinirlenen sürücü, aracıyla çocukları kovalamaya başladı. Bu sırada yola aniden fırlayan 12 yaşındaki B.K., dönüş yapmak isteyen İ.T. yönetimindeki 34 DH 2298 plakalı panelvan araca çarparak düştü. Çocuğu fark etmeyen sürücü, B.K.'nin üzerinden geçti.

Hayati tehlikesi var

Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar aracı kaldırarak çocuğu aracın altından çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.K. tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Araç üzerinden geçti

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, koşan B.K.'nin dönüş yapmak isteyen panelvan araca çarparak yere düştüğü, ardından aracın çocuğun üzerinden geçtiği yer alıyor.

Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı...O anlar kamerada
Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı...O anlar kamerada
Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı...O anlar kamerada
Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı...O anlar kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı...O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendisini kovalayan sürücüden kaçan çocuk başka bir aracın altında kaldı...O anlar kamerada - Son Dakika
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