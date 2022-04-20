Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı - Son Dakika
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Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı

20.04.2022 15:54
Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı

Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı Seferber olan ekipler iki arkadaşı halatla kurtardı Adana'nın Kozan ilçesinde bir genç, manzara seyretmek için çıktığı kaledeki kayalıklarda kendisini kurtarmak isteyen arkadaşı ile mahsur kaldı.

Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı

Seferber olan ekipler iki arkadaşı halatla kurtardı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir genç, manzara seyretmek için çıktığı kaledeki kayalıklarda kendisini kurtarmak isteyen arkadaşı ile mahsur kaldı. Seferber olan ekipler iki arkadaşı halatlarla kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kozan Kalesinin surlarına çıkarak kentin manzarasını izlemek isteyen Furkan Dal isimli genç, kalede mahsur kalınca arkadaşı Yiğithan Sürücü'yü cep telefonuyla arayarak yardım istedi. Yiğithan Sürücü'de arkadaşını kurtarmak isteyince mahur kaldı.

Kayalıklarda mahsur kalan gençler 112'yi arayarak yardım istedi. Polis, itfaiye ve Cankur ekipleri gençleri kurtarmak için seferber oldu.

Polisler, yaklaşık 300 metrelik kayalıklara tırmanan gençleri, hareket etmemeleri konusunda uyarıp, kurtarma ekiplerinin gelmesini beklemelerini istedi. Cankur ve İtfaiye ekipleri 2 saatlik çalışması sonunda halatlarla kayalıklardan gençlerin yanına indi. İki arkadaş daha sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Furkan Dal ilçenin manzarasını seyretmek için kaleye çıktığını belirterek, "Mahsur kaldım. Ne tırmanabildim ne inebildim. Arkadaşı aradım oda mahsur kaldı. Polis ve itfaiye ekipleri sağolsun kurtardılar. Çok teşekkür ederim" dedi.

Kurtarmak istediği arkadaşıyla birlikte mahsur kalan Yiğithan Sürücü ise, "Arkadaşım beni aradı bende vatandaşlık görevimi yaptım. Ama bende mahsur kaldım. Bizi kurtaran ekiplere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı
Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı
Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı
Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı
Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı
Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı
Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı
Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı
Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisini kurtarmak isteyen arkadaşıyla kayalıklarda mahsur kaldı - Son Dakika
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