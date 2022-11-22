Rus Youtuberlerden Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya 2 yıl arayla aynı şaka! Kendilerini Emmanuel Macron olarak tanıttılar - Son Dakika
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Rus Youtuberlerden Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya 2 yıl arayla aynı şaka! Kendilerini Emmanuel Macron olarak tanıttılar

22.11.2022 22:16

2020 yılında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya kendilerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak tanıtan bir grup Youtuber, 2 sene sonra Duda'yı yeniden kandırdı. Kendilerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olarak tanıtan şakacılar, Duda ile Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuşarak son günlerde gündem olan Rus füzesinin Polonya'ya düşmesini değerlendirdiler.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Andrzej Duda'nın geçen hafta Macron olduğunu iddia eden bir kişiyle görüştüğü doğrulandı. Açıklamada, Duda'nın 15 Kasım'da Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgeye düşen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan füzenin hemen ardından birçok yetkili tarafından arandığı belirtildi.

FÜZE OLAYININ AYRINTILARINI YOUTUBER'A ANLATTI

Vovan ve Lexus lakaplı Rus şakacılar Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov'un YouTube'a yüklediği kayıtta Duda'nın Macron olduğunu düşündüğü kişiye, olay üzerine kendisini aradığı için teşekkür ettiği anlaşılıyor. İngilizce konuşan Duda, füze olayının ayrıntılarını, NATO'dan istişare talebinde bulunma planlarını ve komşu Ukrayna'yı işgal eden Rusya ile durumu daha da kötüleştirmemek için çok dikkatli olduğunu ifade ediyor.

DUDA'YA NASIL ULAŞTIĞI ARAŞTIRILIYOR

Yedi dakikayı aşkın süre boyunca Duda, ABD Başkanı Joe Biden'ın füze olayından Rusya'yı sorumlu tutmadığını ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin düşenin, Rus füzesi olduğunda ısrar ettiğini söylüyor. Duda'nın ofisinden yapılan açıklamada, ilgili kurumların, Youtuberların Duda'ya nasıl ulaşmış olabileceğini kontrol ettiği belirtildi.

BİRÇOK POLİTİKACIYI TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLERDİ

Youtuberlar, 2020'de de Duda ile kendilerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres olarak tanıtarak konuşmuştu. Kuznetsov ve Stolyarov daha önce benzer yöntemlerle Macron ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yanı sıra Elton John ve Prens Harry dahil birçok ünlü ismi tuzağa düşürmüştü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Rus Youtuberlerden Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya 2 yıl arayla aynı şaka! Kendilerini Emmanuel Macron olarak tanıttılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus Youtuberlerden Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya 2 yıl arayla aynı şaka! Kendilerini Emmanuel Macron olarak tanıttılar - Son Dakika
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