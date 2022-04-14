Kendisini "Mesih" ilan eden Hasan Mezarcı'dan tepki toplayan "oruç" yorumu: İptal ettim, su içebilirsiniz, orucu bozmayacak - Son Dakika

Türkiye'de Refah Partisi'nin yükselişte olduğu dönemde milletvekilliği yapan ve Uğur Mumcu'yla girdiği tartışmalarla bilinen Hasan Mezarcı, son yıllarda kendisini "Mesih" ilan etmesi nedeniyle gündeme geliyor. Mezarcı'nın son çıkşı da tartışmaların fitilini ateşledi.

"SU İÇEREK ORUCA DEVAM EDİN"

"Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim" diyen Mezarcı Twitter'dan şu paylaşımları yaptı: "İyi geceler çocuklar. Su içmenin sağlık açısından zorunluluk olduğunu, uzun süre susuz kalmanın zararlarını biliyorsunuz. Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim. Oruç tutanlar, su içersek orucumuz bozulur diye endişe etmesin; suyunu içsin, orucuna devam etsin."

"SAĞLIK AÇISINDAN ZORUNLULUK"

Dinde, îmanda, ibâdette zorlama yoktur, gönüllülük esastır. Oruç tutmakta zorlananlar tutmayabilir veya oruç gün ve saatlerini kendilerine göre ayarlayabilirler. Su içmek sağlık açısından zorunluluk olduğu için orucu bozmaz. Âile, mahalle, toplum, devlet baskısıyla, ibadet olmaz."

İşte Mezarcı'nın o paylaşımı: