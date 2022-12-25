Hasan Mezarcı yine gündemde! Noel'de doğum gününü kutladı, çevresindekiler "İyi ki doğdun Mesih" tezahüratı yaptı - Son Dakika
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Hasan Mezarcı yine gündemde! Noel'de doğum gününü kutladı, çevresindekiler "İyi ki doğdun Mesih" tezahüratı yaptı

25.12.2022 15:33

Kendisini "Mesih" ilan etmesiyle tanınan Hasan Mezarcı'nın doğum gününü kutladığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Yayınlanan videoda, Mezarcı'nın Noel kutlamanın haram olduğuna yönelik açıklamalara tepki gösterdiği ve sonrasında doğum günü pastasındaki mumları üflerken çevredekilerin "İyi ki doğdun Mesih, mutlu yıllar Mesih" şeklinde destek verdiği duyuluyor.

Kendisini "Mesih" ilan eden Eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, Noel'de kendi doğum gününü kutladı.

"NOEL KUTLAMAK HARAM" DİYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

İnternete düşen videoda, Mezarcı'nın son dönemde Noel kutlamanın haram olduğuna yönelik açıklamalarda bulunanlara sert tepki gösterdiği duyuluyor.

"İYİ Kİ DOĞDUN MESİH"

Mezarcı videonun devamında pastasındaki mumları üflerken çevresindekilerin de "İyi ki doğdun Mesih" tezahüratları yaptığı anlar kameraya yansıyor.

Hasan Mezarcı yine sahnede! Noel'de doğum günü kutlaması yaptı, çevresindekiler 'İyi ki doğdun Mesih' dedi

HASAN MEZARCI KİMDİR?

Hasan Mezarcı, 11 Mayıs 1954 tarihinde Düzce'nin Aydınpınar Köyünde doğdu. Babası Rasim Mezarcı, annesi Fikrîye Çil; Hasan Mezarcı sekiz aylıkken boşandı. İlkokuldan sonra Düzce Merkez Kur'an Kursu'nda hafızlığını yaptı ve İmam-Hatip Okulu'na girdi. İmam-Hatip'i bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. İlahiyat okurken medrese tahsili de aldı.

Hasan Mezarcı, öğrencilik yıllarında müezzinlik ve imamlık yaptıktan sonraki yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ve Tarım Bakanlığı'nda memurluk yaptı. Müftülüğe Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde başladı. Askerliğini yaparken yedek subay olarak, Adana 6. Kolordu Komutanlığı'nda Basın ve Halkla İlişkiler subayı vazifesinde bulundu.

Askerlik görevi bittikten sonra Sakarya'nın Akyazı ilçesine müftü olarak atandı. Daha sonra da İstanbul'un Ümraniye ilçesinde tayin edildi. Akyazı'da 5, Ümraniye'de ise 3,5 yıl görev yaptı. Müftülük yaptığı bölgeden 6 Kasım 1991 tarihinde İstanbul'dan Refah Partisi milletvekili adayı olarak seçimlere girdi ve seçildi. 6 Kasım 1991 – 24 Aralık 1995 tarihleri arasında 19.dönem milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı.

CEZAEVİNDE AKIL SAĞLIĞINI YİTİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Hasan Mezarcı yakın tarihle açıklamaları ile dikkatleri çekti ve bu sebeple partisinden ihraç edildi. Daha sonra hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevindeyken psikolojik ve biyokimyasal işkenceye maruz kalarak akıl sağlığını yitirdiği iddia edildi. 1997 yılında çıktığı cezaevinde yatarken Allah tarafından peygamber ilan edildiğini belirterek kendisini Mesih ilan etti. Mezarcı, hapishaneden çıktıktan sonra Almanya'ya göç etti. Üç yıl aradan sonra televizyonlarda kendisi bu sefer kulağında küpeleri, bileklerinde bilezikleri, boynunda kolyesi, sarıya boyattığı uzun saçları, elinde bastonu, tepeden tırnağa altın sarısı entarisi ile görüldü. Reha Muhtar onunla bir röportaj yaptı.

Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 'Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret' suçundan kesinleşmiş 1 yıl hapis cezası alan Mezarcı, yaklaşık 3 yıl yaşadığı Almanya'dan 9 Nisan 2001 tarihinde Türkiye'ye dönünce cezasını çekmesi için gönderildiği Edirne'nin İpsala Kapalı Cezaevi'nde de 3 ay yattı. Daha sonra Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre cezasını tamamlayarak 6 Mayıs 2002'de tahliye oldu.

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Son Dakika Güncel Hasan Mezarcı yine gündemde! Noel'de doğum gününü kutladı, çevresindekiler 'İyi ki doğdun Mesih' tezahüratı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasan Mezarcı yine gündemde! Noel'de doğum gününü kutladı, çevresindekiler "İyi ki doğdun Mesih" tezahüratı yaptı - Son Dakika
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