Kendisini oğlundan sonra özel çocuklara adayacak - Son Dakika

Eskişehir'de bir çini atölyesinin işletmesini yapan Serpil Işık, oğlu gibi özel eğitim gören çocuklara çini sanatını öğretmek için yetkililerden yardım istiyor.



Özel eğitim alan oğlunun çini sanatına yönelmesinin olumlu etkilerini gören Serpil Işık, kendisini özel çocuklara adamak istiyor. Özel eğitim alan çocukların çini sanatının ile uğraşmasının faydalı olduğunu belirten Işık, eğitim için yetkililerin kendisine destek olmasını bekliyor. Kas gelişimi için özellikle otizmli çocuklara sanatın büyük bir faydasının olduğunu kendi oğlunda gördüğünü anlatan Çini Ustası Serpil Işık, "Ben otizmli ve engelli çocuklara gönüllü eğitimler yapıp onlarla birlikte sergi açmak istiyorum. İlerde onlara faydalı olmak istiyorum. Bu sanat kas gelişimlerine faydalı oluyor. Oğlum şuanda 20 yaşında. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Burayı girişimci olarak oğluma açtım. Burayı benim gibi idare edebiliyor. Oğlumda bunları gördükçe ailelere ve çocuklara destek sağlamak istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR