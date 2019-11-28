Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı

ESKİŞEHİR'de, N.A. adlı memur emeklisini, kendisini polis olarak tanıtıp, 50 bin liralık ziynet eşyasını alarak dolandıran M.B., Şanlıurfa'ya kaçmak için bindiği yolcu otobüsünde yakalandı.

Eskişehir'de yaşayan N.A.'yı arayan M.B., kendisini polis olarak tanıtıp, "Bir kuyumcu soyuldu, olay yerinde size ait banka kartları bulundu. Olayın aydınlatılması için evde ne kadar altın varsa inceleme yapmamız gerekiyor" dedi. Telaşa kapılan N.A. da evde bulunan 50 bin lira değerindeki altınlarını alıp, dışarı çıktı. Verilen adrestede M.B.'ye teslim etti. M.B., ziynet eşyalarını alıp, "Emniyete geçeceğim" diyerek, uzaklaştı. Aynı anlarda dolandırıldığını anlayan N.A. ise durumu polise bildirdi.

ŞANLIURFA'YA KAÇARKEN YAKALANDI