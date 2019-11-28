Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı(2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de memur emeklisi N.A. (74) ile eşi C.A.'yı (82) kendisini polis olarak tanıtıp, 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak, dolandıran ve yolcu otobüsünde yakalanan Mehmet B., Eskişehir'e getirildi. Şüpheli sorgusunun ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

POLİS GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT ETMİŞ

Öte yandan polisin şüpheli Mehmet B.'nin kimliğini, çiftin evinin çevresindeki güvenlik kameralarından belirleyip, tespit ettiği öğrenildi. Eskişehir Asayiş Şubesi ekipleri, peşine düştükleri şüphelinin şehirlerarası otobüs terminalinden Şanlıurfa 'ya giden otobüse bindiğini belirledi.

Durum Ankara Emniyet Müdürlüğü 'ne bildirildi. Eskişehir- Ankara Yolu'nda uygulama noktası oluşturan Ankara Polisi de Mehmet B.'yi otobüste yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde bulunan 4 altın bilezik, 1 kelepçe tarzı bilezik ve 1 adet altın kolye, çifte teslim edildi. Soruşturma sürüyor.