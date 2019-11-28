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Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı(3)
6 saat önce
TUTUKLANDIEskişehir'de memur emeklisi N.A. (74) ile eşi C.A.'yı (82) kendisini polis olarak tanıtıp, 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak, dolandıran ve yolcu otobüsünde yakalanan Mehmet B.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:03 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Eskişehir'de memur emeklisi N.A. (74) ile eşi C.A.'yı (82) kendisini polis olarak tanıtıp, 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak, dolandıran ve yolcu otobüsünde yakalanan Mehmet B., Eskişehir'de çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
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