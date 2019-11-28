Son Dakika Haberleri: Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı(3)
Son Dakika Güncel Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı(3) - Son Dakika

Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı(3)

6 saat önce

TUTUKLANDIEskişehir'de memur emeklisi N.A. (74) ile eşi C.A.'yı (82) kendisini polis olarak tanıtıp, 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak, dolandıran ve yolcu otobüsünde yakalanan Mehmet B.

Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı(3), System.String[]

TUTUKLANDI

Eskişehir'de memur emeklisi N.A. (74) ile eşi C.A.'yı (82) kendisini polis olarak tanıtıp, 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak, dolandıran ve yolcu otobüsünde yakalanan Mehmet B., Eskişehir'de çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.


Eskişehir, Memur, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:03 Kaynak: DHA
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