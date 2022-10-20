Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar suçüstü yakalandı

20.10.2022 15:57
Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar suçüstü yakalandı

Çorum'da, kendisine polis süsü vererek dolandırıcılık yapan şahıslar suçüstü yakalandı.

Çorum'da, kendisine polis süsü vererek dolandırıcılık yapan şahıslar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Selçuk 4. Sokak üzerinde bulunan bir evde saat 11.30 sıraların da yaşanan olayda, kendilerini telefonla polis olarak tanıtan dolandırıcılar, adının soygun olayına karıştığını, evde bulunan tüm para ve ziynet eşyalarını vermesini isteyerek ikna ettiklerini düşündükleri kişiden para ve ziynet eşyalarını almak için saat belirledi. Bu sırada dolandırıcılık olayından haberdar olan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen saatte evine gelen iki zanlı, yaklaşık 40 bin lirayı teslim alırken harekete geçen polis ekipleri iki zanlıyı suçüstü yakaladı.

Suçüstü yakalanan şüpheli şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile gözaltına alınırken, Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından, çıkarıldıkları mahkeme tarafından, telefonda polis süsü vermek suretiyle dolandırıcılık yapmak suçundan tutuklanarak Çorum Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Selçuk, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar suçüstü yakalandı - Son Dakika

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