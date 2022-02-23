Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inandı, 52 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inandı, 52 bin lirasını kaptırdı

23.02.2022 15:36
Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inandı, 52 bin lirasını kaptırdı

Manisa'nın Kula ilçesinde kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanan bir kişi, 52 bin 277 lirasını kaptırdı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanan bir kişi, 52 bin 277 lirasını kaptırdı.

Kula ilçesine bağlı kırsal Bebekli Mahallesi'nde ikamet eden A.E.(39), iddiaya göre kendisini cep telefonuyla arayan ve polis olarak tanıtan kişilerin, kuyumcu soygununda adının geçtiği ve para yatırmazsa ceza alacağını söylemesi üzerine şüpheli şahıslara inandı. Bebekli Mahallesi'nden ilçe merkezine gelerek, yanında getirdiği 52 bin 677 TL'yi şüpheli şahısların verdiği IBAN numarasına yatıran A.E., parayı yatırmasının ardından iletişim kurduğu numaraya bir daha ulaşamadı. Dolandırıldığını anladıktan sonra ilçe jandarma komutanlığına giden A.E., şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri konu ile ilgili tahkikat başlatırken, paranın yatırıldığı IBAN numarası üzerinden kimlik tespit çalışmaları sürüyor. - MANİSA

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli tutuklandı Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli tutuklandı Manisa'da Tunç Çağı'na ait 11 adet mızrak ucu ele geçirildi Manisa'da Tunç Çağı'na ait 11 adet mızrak ucu ele geçirildi

Jandarma, Kuyumcu, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inandı, 52 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika


Son Dakika
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
15:24 İbrahim Tatlıses'e kötü haber! Proje ihalesi belediye tarafından iptal edildi
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
15:10 Ukrayna'da sivil halktan iç acıtan manzaralar: Okullara giden çocukların giysilerinde kan grupları yazıyor
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 15:42:50. #1.11#
SON DAKİKA: Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inandı, 52 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement