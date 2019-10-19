Son Dakika Haberleri: Kendisini polis olarak tanıtan gasp şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Kendisini polis olarak tanıtan gasp şüphelisi tutuklandı

Kendisini polis olarak tanıtan gasp şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kendisini polis olarak tanıtan gasp şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şirinköy Mahallesi'nde 5 Eylül'de bir çiftin evine gelip, kendilerini polis olarak tanıtarak evde arama yapacakları bahanesiyle ziynet eşyaları ile bir fotoğraf makinesinin gasp edilmesine ilişkin firari C.B'yi (31) gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin 5 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:47 Kaynak: AA
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