Kendisini polis olarak tanıtan zanlılar tarafından 350 bin lirası alınarak dolandırıldı - Son Dakika

Edirne'de bir kişi, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından 350 bin lirası alınarak dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler, Uzunköprü ilçesinde yaşayan B.K'yi arayıp hesabına bloke konulduğunu ve belirtilen hesaba para göndermesi gerektiğini söyledi.

B.K, bankaya giderek 4 farklı hesaba 350 bin lira para yolladı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.K, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.