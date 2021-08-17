Kendisini polis olarak tanıtıp 26 bin 500 lira dolandırdı - Son Dakika

Samsun'da kendisini polis olarak tanıtıp telefonla arayan dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi 26 bin 500 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi Ramazan İ.'yi (62) telefonla arayarak kandırıp korkutarak 26 bin 500 lira harasını alıp dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan Ramazan İ. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN