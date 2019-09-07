Son Dakika Haberleri: Kendisini 'polis' olarak tanıtıp, ev arkadaşlarını dolandırdı (2)
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Kendisini 'polis' olarak tanıtıp, ev arkadaşlarını dolandırdı (2)

1 saat önce

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIMersin'de kendisini polis olarak tanıtıp, 6 ay önce aynı eve çıktığı 2 arkadaşını dolandırdığı iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.N., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendisini 'polis' olarak tanıtıp, ev arkadaşlarını dolandırdı (2), System.String[]

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp, 6 ay önce aynı eve çıktığı 2 arkadaşını dolandırdığı iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.N., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Mersin, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:01 Kaynak: DHA
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