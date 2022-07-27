Kendisini polis olarak tanıtıp evli çifti dolandırmaya çalıştı

Eskişehir'de telefon üzerinden kendisini polis olarak tanıtıp evli çifti dolandırmaya çalışan ve polis operasyonuyla suçüstü yakalanan şüpheli adliye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce dolandırıcılık olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen M.G. (24) polis ekiplerince takibe alındı. Şüphelinin cep telefonu üzerinden kendisini polis olarak tanıtıp Çankaya Mahallesi'nde ikamet eden C.Ç. (52) ve N.Ç. (55) isimli evli çiftin evde bulunan bileziklerini almaya geleceklerini ve banka hesabında bulunan 90 bin TL civarındaki parasını kendi hesaplarına havale ettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Durumu fark eden polis ekipleri çifte gerekli uyarıları yaparak mağdur olmalarını önledi. Zanlıyı takibe alan polis, operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR