Kendisini polis olarak tanıtıp, silah ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kendisini polis olarak tanıtıp, silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

15.07.2022 15:04
Kendisini polis olarak tanıtıp, silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir evde çok sayıda silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ile sahte polis rozeti, kelepçe ve şüphelinin komiser olarak kendi adına düzenlettiği şilt ele geçirdi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir evde çok sayıda silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ile sahte polis rozeti, kelepçe ve şüphelinin komiser olarak kendi adına düzenlettiği şilt ele geçirdi. Öte yandan silah ticareti yaptığı ve kendisini polis olarak tanıttığı öne sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aliağa ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bir evde çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 14 Temmuz 2022 tarihinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Ferhat G. adlı bir kişi ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kendisini komiser olarak tanıtıp silah ticareti yapıyormuş

Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan aramada, 1 adet otomatik tabanca, 8 adet 9 mm. çapında tabanca, 1 adet 38 kalibre tabanca, 1 adet 7.65 mm. çapında tabanca, 27 adet bıçak, 1 adet balta, 1 adet satır, 2 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 1 susturucu, bin 7 adet çeşitli ebatlarda mühimmat ele geçirildi. Ayrıca şüpheli Ferhat G.'nin adresinde bulundurduğu 1 telsiz, kelepçe, kendi adına Komiser Ferhat G. olarak düzenlettiği şilt ve 2 adet polis rozeti ile polis süsü verdiği ortaya çıktı. Yapılan incelemede şahsın, 8 suç kaydının olduğu, kendisine polis süsü vererek silah ticareti yaptığı ve gerçekte ise bir fabrikada çalışan işçi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferhat G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisini polis olarak tanıtıp, silah ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendisini polis olarak tanıtıp, silah ticareti yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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