Kendisini 'polis' olarak tanıtıp ücret ödemedi, kimlik soran şoförü darbetti - Son Dakika
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Kendisini 'polis' olarak tanıtıp ücret ödemedi, kimlik soran şoförü darbetti

23.03.2022 20:17
Kendisini 'polis' olarak tanıtıp ücret ödemedi, kimlik soran şoförü darbetti

İZMİT'te, belediye halk otobüsüne binerek, kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, ücret ödemek istemedi.

İZMİT'te, belediye halk otobüsüne binerek, kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, ücret ödemek istemedi. Kimlik göstermesini isteyen şoförü ise darbeden şüpheli kaçarken, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Cedit Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. 82 numaralı belediye halk otobüsüne binen kişi, iddiaya göre, kendisini 'polis' olarak tanıtarak, ücret ödemek istemedi. Şoförün kimlik göstermesini istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Bu sırada şüpheli, otobüs şoförünü darbederek, araçtan inip, kaçtı. Şoför de ihbarla olay yerine gelen ekiplere şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürüldü. Polis, olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini ve polis olup olmadığını belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı. İçindeki yolcularla bir süre durakta bekletilen halk otobüsüyle başka şoförün gelmesi üzerine güzergaha devam edildi.


Kendisini 'polis' olarak tanıtıp ücret ödemedi, kimlik soran şoförü darbetti
Kendisini 'polis' olarak tanıtıp ücret ödemedi, kimlik soran şoförü darbetti
Kendisini 'polis' olarak tanıtıp ücret ödemedi, kimlik soran şoförü darbetti
Kendisini 'polis' olarak tanıtıp ücret ödemedi, kimlik soran şoförü darbetti
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kendisini 'polis' olarak tanıtıp ücret ödemedi, kimlik soran şoförü darbetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisini 'polis' olarak tanıtıp ücret ödemedi, kimlik soran şoförü darbetti - Son Dakika
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