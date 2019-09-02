Kendisini polis olarak tanıtıp yabancı uyruklu şahısların parasını çalan şahıs yakalandı

Zeytinburnu'nda kendisini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapama bahanesiyle yabancı uyruklu şahısların parasını çalan şahıs yakalandı.



Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesinde 5 ile 8 Ağustos tarihleri arasında bir şahıs kendisini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü bahanesiyle yabancı uyruklu kişilerin cüzdanlarından toplam 750 TL para çalınması Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 ayrı olayı gerçekleştirdiği tespit edilen edilen Abdulhakim Ö.(30) isimli şahıs 23 Ağustos günü saat 17.00'de Çırpıcı Mahallesinde yakalanarak gözaltına aldı. 24 Ağustos günü adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - İSTANBUL